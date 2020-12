Dat het potverdorie weekend is! Hopelijk kan iedereen zich wat ontspannen na een stevige (werk)week.

Wie dat zonder twijfel wél kan, is Julie Vermeire. Zij deelde namelijk een leuke badkamerfoto met haar 200.000 volgers op Instagram.

“Zo doe ik aan me-time tijdens de quarantaine”, plaatst ze bij het prentje. In geen tijd reageren veel fans lovend.

‘Schoonheid’

“Schoonheid”, laat iemand weten. “Knap”, klinkt het verder. “Wauw, Julie”, lezen we verder nog. Eerder deze week plaatste ze op TikTok ook enkele leuke dansfilmpjes. In één van die filmpjes passeert ook papa Jacques even de revue. Voor de volledigheid voegen we de video’s ook nog toe, onderaan het artikel. Kijk maar!

Foto: Instagram