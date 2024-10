Dochter van Gordon Ramsay viert heuglijk moment met bikinifoto: “Wat een heerlijke vrouw!”

Holly Ramsay heeft wat te vieren!

Met niet minder dan 401.000 volgers doet de 24-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay het bijzonder goed op Instagram. Regelmatig pakt ze daar dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Holly trots in bikini poseren. Rond één van haar vingers merken we ook een mooie ring op. “Ik ben nu één maand verloofd en ik ben nog steeds aan het glimlachen. Mijn hart is vol 🤍”, schrijft ze bij het plaatje. Haar fans laten nu ook massaal van zich horen, zo blijkt.

“Wat een heerlijke vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wat een heerlijke vrouw”, klinkt het. “Zo schattig”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Holly Ramsay gedeeld heeft.