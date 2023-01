Julia van K3 deelt eerlijke foto: “Filter- en make-uploos”

Met zo’n 223.000 volgers op Instagram doet K3’tje Julia Boschman het ginds lang niet slecht!

Ze deelt dan ook geregeld nieuw beeldmateriaal met haar fans. Vaak zien we foto’s van Julia die, samen met Hanne en Marthe, het beste van zichzelf aan het geven is op of naast het podium. Maar in haar Instagram Stories pakt de dame nu uit met een bloedeerlijk plaatje.

“Filter- en make-uploos”

“Even een reminder dat ik er thuis 9 van de 10 keer gewoon zo uitzie”, opent ze op de selfie. “Filter- en make-uploos en een puist in de bonus”, gaat ze verder. “Slaap lekker, lieve mensen”, besluit ze tot slot nog. Benieuwd hoe Julia er op natuurlijke wijze uitziet? Wel, kijk zelf maar even: