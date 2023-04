Jitske Van de Veire poseert halfnaakt en deelt duidelijke boodschap: “We zijn er nog lang niet” (foto)

Op Instagram pakt Jitske Van de Veire uit met een opvallende foto.

Dat doet ze niet zomaar. Zo deelt ze een duidelijke boodschap naar aanleiding van het programma ‘Ze zeggen dat’. “‘Met uw tattoos moet gij ook niet meer solliciteren hè’. Dat kreeg ik te horen nog voor ik zelfs maar kon vragen wat ze wilde. Wist zij veel dat ik de eigenaar ben van twee grote, draaiende kapperszaken”, opent Jitske haar bericht.

“We zijn er nog lang niet”

“Maar in alle eerlijkheid? Dan nog. Ze keek niet naar mijn kunde maar naar de tekeningen op mijn huid. Zo ging ze ervan uit dat dit mijn last resort was aangezien ik toch nergens anders deftig aan de bak zou geraken. Omdat ik tattoos heb. En al helemaal omdat ik een vrouw ben met tattoos. We zijn er nog lang niet”, besluit Jitske. “We zijn zo snel om te judgen hè”, vult Dina Tersago aan. “Afgaan op de tatoeages is ronduit belachelijk”, besluit een laatste volger nog. Kijk maar: