Jitske Van de Veire geraakt door bodyshaming: “Ik kon beginnen janken”

Jitske Van de Veire haalt op Instagram uit naar een bodyshamer. “Niemand heeft het recht om daar zulke grove opmerkingen over te maken”, klinkt het.

Dat er heel wat internettrollen bestaan, wisten we al langer. Jitske Van de Veire kreeg er jammer genoeg al vaak mee te maken, maar onlangs raakte een bodyshamer haar tot in het diepst van haar ziel. Hij gaf commentaar op haar “hangtetten” en dat het “ongepast was om die overal te tonen”.

Olifantenhuid

De 32-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske Knipt’ deelde de onbeschofte woorden op Instagram. “Ik kreeg deze reactie vandaag te slikken en kon gewoon even beginnen janken. Intussen heb ik een olifantenhuid gekweekt voor dit soort reacties, maar soms is die huid ook maar dun. Mensen hebben allemaal bestaansrecht met hun lijf. Niemand heeft het recht om daar zulke grove opmerkingen over te maken. Elk lijf telt. Lief zijn”, schrijft ze erbij.

Onzekerheid

Haar volgers steken haar een hart onder de riem. “Arme man. Overduidelijk een aandoening, want dergelijk frontaal gedrag zou iemand met een normale hersencapaciteit nooit stellen”, “Hij geeft vermoedelijk zulke opmerkingen uit eigen onzekerheid. Alle respect en liefde voor jou”, “Wat een zielige vent”, en “Triestig. In een leven vol ‘perfectie’ is het makkelijk oordelen. In plaats van eerst even in de spiegel te kijken…”, lezen we in de vele steunreacties.

