Annelies Schetters poseert in opvallende minijurk: “Prachtige dame!” (foto’s)

Annelies Schetters oogst heel wat lof met enkele leuke foto’s die ze deelde. “De mooiste en sympathiekste dame uit de nieuwe reeks”, klinkt het in de reacties.
Vanaf zaterdag 4 april kan je genieten van het tweede seizoen van ‘The Real Housewives of Antwerp’. Eén van de meest opvallende personages is Annelies Schetters, wier openheid en authenticiteit heel wat kijkers aanspreekt. Ter promotie van het tweede seizoen postte de 52-jarige kapster enkele kiekjes op Instagram waarop ze een opvallende outfit draagt: een sprankelende zilveren minijurk met spiegelsteentjes, corsetdetails en speelse veren onderaan.
In de reacties lezen we niets dan lof. “Schoonheid”, “Prachtige dame!”, “Een inspiratie! Ik vind het altijd zo mooi hoe jij gewoon jezelf bent zonder filter”, “Je straalt!”, “De mooiste en sympathiekste dame uit de nieuwe reeks”, en “Koningin”, aldus haar trouwe volgers.
Het tweede seizoen van ‘The Real Housewives of Antwerp’ start op zaterdag 4 april 2026 op Play4.
