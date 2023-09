Jitske Van de Veire deelt lingeriefoto: “Mooi setje!” (foto)

Op Instagram deelt Jitske Van de Veire een nieuwe foto met haar 61.800 volgers.

Met de nodige regelmaat valt er wat nieuws te beleven op de Instagram-pagina van Jitske. Dat was ook recent weer niet anders, toen ze onderstaande foto deelde. Zo zien we de dame in lingerie poseren. En dat is vrij uniek, als we Jitskes beschrijving even lezen. “Normaal draag ik amper een beha, maar ik wil gerust eens een uitzondering maken voor Semi/Romantic (lingeriemerk, red.). Lief zijn 🤍”, voegt ze toe aan het prentje. En haar vele fans? Die laten nu ook van zich horen.

“Mooi setje!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Mooi setje”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “En het is al zo warm buiten…☀️😉”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!