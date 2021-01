Niemand minder dan Jeroom deze week in de ‘7 Hoofdzonden’-rubriek van Humo. De artiest/comedian/presentator gaf een spreekwoordelijke inkijk in zijn persoonlijke leven en had het onder meer over zijn relatie met Élodie Ouédraogo en zijn rol als vader.

Of het zijn bedoeling was tien jaar geleden om een vaste relatie met Élodie te beginnen? “Zeg maar zoals het was: ik zat in een neerwaartse spiraal van drank, drugs en vrouwen. Ik was de happy single, het bijtje dat van bloemetje naar bloemetje vloog, tot het plots een Olympische vleesetende plant tegenkwam”, zo vertelt Jeroom. “Het was niet dat ik per se géén relatie wilde. In het begin hebben wij ook nog gefladderd, we zijn niet direct gaan samenwonen. Maar het klikte. Ook in bed. Daar valt verder niet veel over te zeggen. Ik vind seks leuk, ook al omdat ik dan weet dat het weer ‘s mijn verjaardag is.”

”Onkuisheid”

”Voor mij bestaat dat trouwens niet, onkuisheid. Ik ben een libertijn: iedereen moet doen waar ie zin in heeft, zij het zonder elkaar te schaden. Hang jij je graag met vleeshaken aan het plafond? Couldn’t care less, zolang het maar niet aan mijn plafond is”, aldus Jeroom.

Humo vroeg de artiest ook nog naar zijn mooiste creatie. “Ik moet zeggen: mijn kind, want Élo leest mee. Dus: mijn kind. En mijn ander kind, maar daar kan ik niks over zeggen: Élo leest mee.”

Foto: BELGA