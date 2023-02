Lotte Vanwezemael deelt romantisch moment met vriend in jacuzzi (foto’s/video)

Eind vorig jaar raakte bekend dat Lotte Vanwezemael opnieuw de liefde gevonden had.

Dat de 30-jarige ‘Seksuolotte’ het aardig naar haar zin heeft met haar partner Max Henrard, bewijst het koppel nu op Instagram. “He might just be my everything, and beyond”, voegt Lotte Vanwezemael toe aan onderstaande video. Op de beelden zien we het duo genieten in een jacuzzi.

“Niets mooier dan echte liefde!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties op het mooie tafereel stromen binnen. “Niets mooier dan echte liefde”, klinkt het. “Wat is de locatie?”, klinkt het meermaals. “Geniet ervan”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om een kijkje te nemen.