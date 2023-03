Jennifer Lopez poseert in lingerie voor reclamevideo: “Schitterend!”

In een nieuwe reclamevideo geeft Jennifer Lopez het beste van zichzelf.

Zoals eerder al duidelijk was, pakt J.Lo dezer dagen uit met haar eigen lingerielijn. Daar verschenen al enkele foto’s van, maar nu hoort er ook een leuke reclamevideo bij. Zo zien we hoe Jennifer Lopez zich in lingerie volop lijkt te amuseren. Maar een naburige fotograaf ligt op de loer. Geen probleem voor de zangers, want ze stuurt er kordaat enkele honden op af.

“Schitterend!”

De video wordt zowel op YouTube als op Instagram goed onthaald. “Schitterend”, klinkt het. “Word jij wel ouder, Jennifer?”, vraagt een ander zich af. “Prachtig”, besluiten vele kijkers nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: still YouTube intimissimiofficial