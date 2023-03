Jana uit ‘Blind Getrouwd’ heeft (inderdaad) een nieuwe vriend: «Het zit goed»

We hadden al een vermoeden, maar Jana De Bosscher bevestigt nu ook dat ze de liefde gevonden heeft.

Gisteren vroegen we ons openlijk af of er terug beweging is in het liefdesleven van Jana De Bosscher. De 30-jarige kleuterjuf uit Lokeren deelde enkele dagen geleden immers een kiekje waarop ze geniet van een picknick met ene Nico Aper. De koekjes in hartvorm versterkten het vermoeden dat ze intussen een relatie heeft.

Prille liefde

En jawel, ze is inderdaad samen met de 33-jarige psychologisch consulent uit Moerbeke-Waas, al is «het nog pril, maar het zit goed en voelt daarom al langer dan het is. We hebben elkaar leren kennen tijdens het uitgaan. We zijn beginnen te babbelen en toen hadden we een goede klik. Zo is dat gegroeid», lezen we in Het Nieuwsblad.

