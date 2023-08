Jamie-Lee Six puft en zweet in lingerie: “Schoonheid!” (video’s)

Recent had Jamie-Lee Six het blijkbaar behoorlijk warm.

Dat kunnen we toch concluderen als we even haar Instagram-pagina bekijken. Met meer dan 275.000 volgers doet Jamie-Lee het ginds meer dan goed. Dus pakt ze geregeld ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo poseerde ze recent, net als Sarah Puttemans, voor een fotoshoot van lingeriemerk Etam. “De shoot met Etam was so much fun! Wel een beetje warm… Leve de waaier 🥵”, voegt ze zelf toe aan de video’s. Maar ook haar fans willen nog een woordje uitleg geven, zo blijkt nu.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Wauw, zo knap”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op dat pijltje naar rechts om meer video’s te zien.