Jamie-Lee Six maakt indruk in knalgele bikini: “Schoonheid!” (foto’s)

Actrice en influencer Jamie-Lee Six heeft enkele zomerse kiekjes online gezet. “Je ziet er goed uit”, klinkt het in de reacties.

Jamie-Lee Six vertoefde onlangs in een tropisch oord en maakte daar een leuk boottochtje. De 26-jarige TAGMAG-reporter deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. Zo zien we hoe ze in een gele bikini op het punt staat om in het hemelsblauwe water te duiken.

Zeemeermin

Het doet haar volgers dromen naar vakantie, al zijn ze heel blij voor haar en sparen ze de complimenten niet. “Je ziet er goed uit”, “Mooie zeemeermin”, en “Schoonheid!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram