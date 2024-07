Jamie-Lee Six geniet in bikini én badpak: “Schoonheid!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat vindt ook Jamie-Lee Six!

Wie nood heeft aan wat zonnige taferelen is op de Instagram-pagina van Jamie-Lee Six aan het juiste adres. Met een meer dan fraaie 276.000 volgers doet Jamie-Lee het ginds bijzonder goed. Geregeld pakt ze op het populaire sociale netwerk dan ook uit met gloednieuwe beelden. En dat was recent niet anders.

We zien Jamie-Lee Six meermaals in bikini en één keer in badpak de revue passeren. “Goe weer hihi”, voegt ze toe aan één van onderstaande posts. Fans van de dame zijn er al snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt…

“Schoonheid!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Heerlijk”, gaat het verder. “Prachtige foto”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer prentjes te zien.