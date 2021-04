Ivan, die nog steeds in de running is om het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’, heeft een foto uit de oude doos gedeeld. Hij zag er toen een pak anders uit dan nu.

Nog vijf kandidaten strijden voor het hart van Elke Clijsters (36). Een van haar favorieten is Ivan. De 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen deelde op Instagram een foto van enkele jaren geleden. Toen had hij nog heel wat haar op zijn hoofd en nog geen baardje. Een groot verschil met hoe we hem kennen uit het datingprogramma.

Concurrentie

Ivan heeft met Wouter, Gertjan, Vincent en vooral Django nog vier concurrenten in ‘De Bachelorette’. Eerder waren de ouders van Elke niet zo enthousiast over hem. “Ik denk dat hij nog niet heel ver in het leven staat om te zeggen: ‘Nu ga ik het ineens echt heel serieus aanpakken’”, zei haar stiefpapa. “Ik vroeg naar zijn slechte eigenschappen en hij zei dat hij heel koppig is. Ik als mama zou zeker niet voor Ivan gaan”, vulde haar moeder aan.

Goede klik

Hun mening kwam hard aan bij Elke. “Ik had niet verwacht dat ze zoveel twijfels over Ivan zouden hebben omdat ik me echt wel goed bij hem voel. Ik ben heel fel aangetrokken tot hem en daar is echt een klik. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Ivan is gewoon iemand die nog een heel ander leven leidt dan ik. Misschien niet de beste keuze als ik daarvoor zou kiezen”, reageerde ze.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

