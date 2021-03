Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn vannacht voor het eerst sinds ze afstand namen van het Britse koningshuis te zien in een televisie-interview. De eer was aan goede vriendin Oprah Winfrey, die het echtpaar ongeveer een maand geleden mocht ondervragen. Hun twee uur durende gesprek is eerst te zien op de Amerikaanse zender CBS, de avond erna kan je het bekijken op Eén.

Al dagen wordt de spanning opgebouwd, maar vannacht is het echt zo ver. Om 2 uur onze tijd zendt CBS het interview van talkshowhost Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle uit. Het is de eerste keer dat het paar samen op televisie aan het woord komt sinds de afstand deden van koninklijke taken en van Londen naar Los Angeles verhuisde. Uit de clips die al gelost werden, is duidelijk op te maken dat het koppel zich niet zal inhouden als het gaat over de houding van het Brits koningshuis en de pers in het thuisland van Harry.

Extreme media-aandacht

Oprah zal eerst met alleen de zwangere Meghan praten over onder meer haar leven als royal, haar huwelijk, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de extreme media-aandacht. Ook zal de hertogin van Sussex vertellen over het moederschap en zoontje Archie. Daarna schuift Harry aan en hebben ze het met Oprah over hun verhuizing naar de Verenigde Staten, plannen voor de toekomst en dromen voor hun gezin.

De talkshowhost zou carte blanche hebben gekregen en alle vragen mogen stellen die ze had. De afgelopen dagen verschenen er al voorstukjes van het interview. Daarin was onder meer te zien dat Harry de vele media-aandacht vergeleek met die voor zijn moeder Diana. “Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds geweest moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar.”

“Aanhoudende onwaarheden”

In een ander fragment vraagt Oprah aan Meghan wat de reactie vanuit Buckingham Palace zou zijn op het interview. “Ik zou niet weten waarom ze zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren”, antwoordt ze.

Het interview met de talkshowhost, die in 2018 ook te gast was op het huwelijk van Harry en Meghan, volgt ongeveer een jaar na de zogenoemde #Megxit. Sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis heeft het koppel ook een stap buiten de schijnwerpers gezet. Wel sloten ze lucratieve deals met Netflix en Spotify voor meerdere projecten.

