Koningin Elizabeth II zal het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan niet bekijken en is in de plaats daarvan bezig met nationale kwesties, zo heeft The Sunday Times gemeld. Het tv-interview, dat zondagavond in de Verenigde Staten wordt uitgezonden en spanningen veroorzaakt in de monarchie, is maandag op de Britse zender ITV te zien.

Er zal alvast één heel prominent lid van het Britse koningshuis maandagavond niet voor de buis zitten om naar het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle te kijken. De Queen, de grootmoeder van Harry en de monarch van Groot-Brittanië, zal “bezig zijn met haar andere taken en prins Philip”, schrijft The Sunday Times. Philip, haar man, ligt in het ziekenhuis na een ingreep aan zijn hart.

Nieuwe onthullingen

Volgens The Sunday Times hebben mensen aan het hof het interview als “een circus” bestempeld. Koninklijk adviseurs zijn volgens de krant “bereid terug te slaan met nieuwe onthullingen over het gedrag van het echtpaar, als de monarchie aangevallen wordt”. The Sunday Express schreef dat de Queen “alleen bezig is met haar taken en met Philip”. Buckingham Palace wou geen commentaar kwijt op de berichten.

Verscheidene leden van de koninklijke familie verschijnen zondag enkele uren voor de uitzending van het interview zelf op tv in een programma op BBC 1. De koningin, prins Charles, zijn echtgenote Camilla en de echtgenote van prins Edward (de jongste zoon van de koningin), zijn te zien in een vooraf opgenomen programma onder de titel ‘A Celebration For Commonwealth Day’. Commonwealth Day wordt maandag gevierd.

