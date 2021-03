Dit bericht bekijken op Instagram

Pilotengat

Je ziet het misschien al aan de naam, maar deze wolk heeft vaak te maken met vliegtuigen. Een stuk wolk valt als het ware op de grond doordat er een vliegtuig doorheen vliegt. Hierdoor ontstaan er zogenaamde pilotengaten in de lucht. Ben je deze bijzondere wolk al eens tegen gekomen?

Cumulonimbus

Dit is een klassieker. Eigenlijk noemen we deze wolk in de volksmond gewoon een donderwolk. Door deze wollige witte ben jij doorweekt op je werk aangekomen en is je coupe totaal ontploft. Deze donderwolk is wel wat anders dan een normale regenwolk, ze zijn een stuk heviger. Overigens komen ze hier in België niet veel voor. Ze zijn vaker te vinden in gebieden met een warmer klimaat.

Altocumulus

Deze wolk ken je misschien eerder onder de naam ‘schapenwolk’. Het lijkt soms wel alsof er een kudde schapen boven je hoofd hangt! Ze zien er vredig uit en ze zijn om bij weg te dromen. Doe dat dan ook zeker en geniet van het moment, want deze wolken zijn een teken dat het binnenkort hard gaat regenen en waaien.

Virga

Wat een bijzondere wolk is dit. Als je het überhaupt een wolk mag noemen, want sommige mensen rekenen hem niet eens onder deze naam. De virga zie je nauwelijks tot niet in België. In warmere, tropische gebieden dan weer wel. Dat komt doordat dit effect wort gecreëerd door de snelle verdamping van de regen.

