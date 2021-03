Je herkent het vast wel: je bezoekt een website en het eerste wat je ziet is die melding met de vraag of je de cookies wil accepteren. De voorwaarden lees je vaak niet eens en je klikt snel op ‘accepteren’ of ‘oké’ om er maar gauw vanaf te zijn. Maar waar komt die term ‘cookies’ nu eigenlijk vandaan? Hebben ze echt zoveel met koekjes te maken?

Een ‘cookie’ is eigenlijk een klein beetje informatie dat van een browser naar de webserver gaat. Als je de cookies accepteert geef je toestemming om je activiteiten op de website te laten volgen. Als je bijvoorbeeld allerlei spullen in het winkelmandje doet tijdens een online shopsessie en niet afrekent, onthoudt de webwinkel de inhoud van het winkelwagentje. Met deze informatie gaat Google vervolgens weer aan de slag. Binnen de kortste keren is alles wat je in het winkelmandje had gedaan te zien in allerlei gepersonaliseerde advertenties.

Maar waarom heten die dingen cookies en niet chocolate chips bijvoorbeeld? Er blijken meerdere verhalen rond te gaan over de oorsprong van deze term. Een daarvan is dat Lou Montulli, de uitvinder van de cookie zijn product vernoemde naar zogenaamde ‘magic cookies’. Dit zijn kleine datapakketten die werden gebruikt om op een veilige manier informatie tussen verschillende softwareprogramma’s uit te wisselen.

Hans en Grietje

Er gaat ook een ander gerucht omtrent de naam van de opvallende internetterm rond. Sommigen menen dat de naam voor cookies afkomstig is uit het sprookje over twee kinderen, genaamd Hans en Grietje. De kinderen markeerden hun spoor door een donker bos door koekkruimeltjes achter zich te laten vallen, zodat ze konden zien waar ze geweest waren. Als je even nadenkt, lijkt dat verhaal best veel op het technische verhaal van de cookies. Ze maken ook een soort spoor van data om je activiteiten te volgen.

Cookiemonster?

Of klopt het verhaal van het cookiemonster? Nadat een programmeur zijn bedrijf verliet, gebeurden er vreemde dingen. Zo nu en dan stopte het computersysteem volledig en verscheen de volgende boodschap op het scherm: “Geef me een koekje.” Het systeem reageerde pas weer normaal als de operator het woord ‘cookie’ in het systeem invoerde. Er bleek geen oplossing voor dit probleem te zijn. Er werd besloten om de code te laten staan en er verder geen moeite meer in te steken. De medewerkers werd vanaf toen geleerd om gewoon een ‘cookie’ aan de computer te geven om hem te laten werken.

