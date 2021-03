De deelname van Hooverphonic aan de Eurosongfestival blijft niet onopgemerkt in hometown Sint-Niklaas. De Oost-Vlaamse stad steunt ‘hun’ band met lokale producten, van gin tot chocolade, alles onder de noemer #9100forhooverphonic. Naast de producten is er binnenkort ook een expo en exclusieve showcase van de band rond Alex Callier in De Casino. Hieronder een overzicht.

Brouwerij Verhofstede: heeft z’n bekende Edelweiss Gin in een muzikaal jasje gestoken. Bekroond met een zilveren medaille en slechts 500 gebottelde flessen, is deze gin een echte limited edition collectors item.

Chocolade-Atelier Vyverman en Ambachtelijk Chocolatier Wauters verrassen met een heerlijke combo van verschillende smaken chocolade. Alles prachtig verpakt in een Hooverphonic-Eurovision-thema.

Keurslager De Castro prikkelt jouw smaakpapillen met een lekkere hamburger uit 100% kippenvlees.

Balls&Glory baseert zich op het album 'Jackie Cane'. Een heerlijke gehaktbal van kip met rode en groene toetsen. Smullen maar!

Familiezaak D'Heer's Snack is de favoriete plek van Alex Callier, proef de broodjes Kip & Martino die zijn hart hebben veroverd.

Cremerie François biedt je smaakpapillen een extase aan, neem een lik van de zoetste (lactosevrije) ijsjes die Sint-Niklaas te bieden heeft.

Theespecialist en koffiebranderij Van Poeck komt met een exclusieve Hooverphonic-thee-en -koffie.

Brass Monkey maakt het feestje compleet door een lekkere snack toe te voegen: de loaded fries natuurlijk!

Spoel dit allemaal weg tijdens de halve finale met een Hooverphonic-biertje van Brouwerij Boelens!

Alle producten zijn verkrijgbaar in de winkels van de lokale handelaars. Een overzicht van alle initiatieven is beschikbaar op de website www.9100forhooverphonic.be.

Mad about Hooverphonic

v.l.n.r. Ine De Jonge (De Casino), burgemeester Lieven Dehandschutter, Anton Marin, schepen Ine Somers, Ella Verelst – Foto De Trouwerij

De Casino Concertzaal organiseert tevens in samenwerking met Hooverphonic, grafisch vormgever Anton Marin en het stadsbestuur de expo ‘Mad about Hooverphonic.’ De tentoonstelling vindt plaats in De Casino, waarvan Alex al meer dan 10 jaar één van de voornaamste promotoren is.

Het Hooverphonic-art van Anton Marin vormt de rode draad doorheen de expo. Samen met de instrumenten, promotiematerialen,podiumdecors,…. vat de tentoonstelling 25 jaar Hooverphonic samen.

De expositie vindt plaats van vrijdag 7 mei tot en met zondag 6 juni en is open voor het publiek van woensdag tot zondag, telkens van 16u tot 22u. De toegang is volledig gratis en de lokale producten zullen er ook beschikbaar zijn.

