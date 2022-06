‘Hollyoaks’-actrice Jorgie Porter geniet halfnaakt in zwembad: “Heel ondeugend!” (foto’s)

Actrice Jorgie Porter is op vakantie. En daar horen natuurlijk vakantiefoto’s bij!

De 34-jarige dame, die velen kennen van haar acteerwerk in de Britse soap ‘Hollyoaks’, heeft meer dan 700.000 volgers op Instagram. ’t Is dan ook logisch dat ze geregeld weer wat nieuwe prentjes deelt met haar fans. Zo deelde ze recent onderstaande plaatjes, waarop de dame halfnaakt geniet in een zwembad. “De voordelen van een privézwembad”, plaatst ze er met een knipoog bij. En haar fans? Die reageren lovend!

“Heel ondeugend!”

Haar volgers zijn er als de kippen bij om positief te reageren. “Buitengewoon mooi”, klinkt het. “Heel ondeugend”, gaat het verder. “Je ziet er prachtig uit”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram – Bron: The Sun