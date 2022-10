Heidi Klum viert ’10 miljoen fans’ door in rode lingerie taart te eten: “Bedankt!” (video)

Heidi Klum heeft wat te vieren! Ze heeft op Instagram namelijk de kaap van 10 miljoen volgers bereikt.

Fotomodel en tv-presentatrice Heidi Klum is al geruime tijd behoorlijk actief op het sociale netwerk. En dat vertaalt zich nu in het behalen van maar liefst 10 miljoen volgers. Een mijlpaal die ze graag even wil vieren. Dat doet ze in rode lingerie, terwijl ze op bed geniet van een toepasselijke taart.

“Bedankt!”

“10 miljoen. Bedankt! Deze taart is voor jullie, maar ik zal hem opeten ❤️🥰🎉🥳⭐️”, plaatst ze bij de video. Heidi laat het zich duidelijk smaken! Fans kunnen helaas niet reageren, maar het filmpje valt duidelijk wél in de smaak. De beelden kregen in geen tijd namelijk al zo’n 25.000 likes. Hoog tijd om eens te kijken, denken we dan!