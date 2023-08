Heidi Klum poseert in badpak én bikini (foto’s)

Op de Instagram-pagina van Heidi Klum lijkt de zon altijd volop te schijnen.

Dat zullen ook haar meer dan 11.2 miljoen volgers kunnen bevestigen. Want geregeld pakt Heidi Klum uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande plaatjes op haar pagina deelde. Zo zien we de dame meermaals poseren in badpak én bikini. Wat haar fans écht van die beelden vinden, weten we helaas niet. Heidi Klum laat het namelijk niet toe om te reageren op haar posts. Maar we durven vermoeden dat velen blij zijn met het nieuwe beeldmateriaal.

“Zorg ervoor dat je fruit eet”

Op één van de beelden, die trouwens in Italië gemaakt werden, zien we Heidi Klum in badpak poseren met twee borden vol fruit. “Zorg ervoor dat je fruit eet”, voegt ze zelf kort toe aan de foto. Da’s natuurlijk altijd een goed idee! Hoog tijd om zelf eens te kijken naar wat Heidi de voorbije dagen allemaal uitgespookt heeft in het zonnige Italië!