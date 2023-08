Dochter van tv-chef Gordon Ramsay pakt uit met bikinifoto’s: “Wat een schoonheid!”

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook mooie vakantiefoto’s.

Dat vindt ook Holly Ramsay, de dochter van tv-chef Gordon Ramsay. Toch als we haar Instagram-pagina even bekijken. Ginds deelt ze namelijk geregeld nieuwe plaatjes uit haar dagelijkse leven met haar meer dan 331.000 volgers. Recent pakte ze uit met enkele beelden uit Kroatië. Zo zien we de dame in onderstaand album in bikini genieten van de zon. “Summer lover 👙🍧🫀🌟”, voegt ze zelf kort toe. Haar vele fans? Die zijn duidelijk een heel pak mondiger.

“Wat een schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een schoonheid”, klinkt het. “Knappe Holly”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen dus. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.