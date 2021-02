De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, de hertogin van Sussex, verwachten hun tweede kindje. Dat werd op Valentijnsdag bevestigd.

“We kunnen bevestigen dat Archie grote broer wordt”, zo verklaarde een woordvoerder van het koppel. Archie is het eerste kind van de 36-jarige Harry en de 39-jarige Meghan. Hij wordt 2 jaar in mei.

“De hertog en de hertogin van Sussex zijn dolblij dat hun tweede kind op komst is”, klonk het nog. Onlangs maakte Meghan bekend dat ze in juli vorig jaar een miskraam had.

A spokesperson for The Duke and Duchess of Sussex: “We can confirm that Archie is going to be a big brother. The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” The photo was taken remotely by longtime friend and photographer Misan Harriman. pic.twitter.com/qbi1TeUgRr

— Emily Nash (@emynash) February 14, 2021