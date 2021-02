Elke Voorspoels, die in 2019 gekoppeld werd aan Tim in ‘Blind Getrouwd’, heeft haar nieuwe vriend getoond op Instagram. Dat deed ze naar aanleiding van Valentijnsdag.

In 2019 stapten Elke en Tim in het huwelijksbootje. Het klikte aanvankelijk erg goed tussen de twee, maar uiteindelijk kozen ze er toch voor om niet bij elkaar te blijven.

Chatten op Tinder

Enkele maanden geleden leerde de 38-jarige product assistant uit Zwijndrecht een man kennen via Tinder. Ze kondigde dat nieuws destijds al aan in ‘Up To Date’, maar om wie het precies ging, was niet duidelijk. “Op een rustige zondagavond begon ik uit verveling te swipen op Tinder. Hij begon met mij te chatten en ik vond hem meteen grappig. Na enkele weken spraken we af op restaurant en op café en het klikte zo goed dat het al snel meer werd”, vertelde ze toen.

Basketter

Gisteren besloot ze om haar vriend dan toch kenbaar te maken. Het gaat om ene Ben, een 31-jarige basketter en leerkracht lichamelijke opvoeding uit Sint-Niklaas. “Meet my Valentine”, schreef ze op Instagram naast enkele foto’s van het kersverse koppel. We wensen hen samen heel veel geluk toe!

