Halfnaakte Sharon Stone verbaast fans: “Je wordt maar niet ouder!” (foto)

Op Instagram heeft Sharon Stone weer wat nieuws gedeeld.

De dame, die bij velen nog gekend is van haar acteerwerk in onder andere ‘Basic Instinct’, doet het met bijna 4 miljoen volgers énorm goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Sharon Stone halfnaakt schilderen. “Soms moet ik gewoon van het zwembad naar het schilderij 🥰”, schrijft ze bij het opvallende prentje. Fans van de actrice zijn er ook snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt nu.

“Je wordt maar niet ouder!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je wordt maar niet ouder”, klinkt het. “Je bent perfect”, gaat het verder. “Dit is geweldig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus, zo denken we dan, om eens te kijken naar wat Sharon Stone allemaal aan het uitspoken is.