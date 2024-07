Alina uit ‘De Mol’ maakt indruk in bikini: “Recht uit een Bondfilm!” (foto’s)

Alina Churikova heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld op Instagram. “Mooie dame en prachtige foto’s”, reageren haar volgers.

Alina Churikova kennen we vooral uit ‘De Mol’, want vier jaar geleden was zij de saboteur van dienst. Ze was met haar 20 jaar tevens de jongste mol ooit. Uiteindelijk werd ze ontmaskerd door Jolien, die maar liefst 22.835 euro winstgeld bij elkaar sprokkelde.

Bewondering

De 25-jarige blondine postte enkele zomerse vakantiefoto’s waarop ze in bikini geniet van zon, zee en strand. Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Model gespot!”, “Wauw! Mooie dame en prachtige foto’s”, “Recht uit een Bondfilm!”, en “Babe!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram