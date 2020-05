Nadat Maggie De Block zich kritisch uitliet over de ‘lockdowndictatuur’-uitspraken van Els Ampe, heeft nu ook Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten gereageerd op de controversiële uitlatingen.

Vorige week riep kandidaat-voorzitter bij Open Vld Els Ampe op Twitter op om te stoppen met de “lockdowndictatuur”. Haar uitspraken zorgden voor heel wat commotie en minister van Volksgezondheid Maggie De Block reageerde er verbolgen op in Terzake. “Dat is dodelijk. Ik steun dat niet”, klonk het.

Nadien gooide Ampe nog wat olie op het vuur in een nieuw filmpje met dezelfde boodschap en tevens een uithaal naar viroloog Marc Van Ranst, die zich volgens de 41-jarige politica “voorbereidt op een carrière als politicus voor PVDA”.

“Recht om te zeggen waar ze voor staat”

In het praatprogramma ‘Vandaag’ werd Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten naar haar mening over die uitlatingen gevraagd. “Het is een campagne waarin mensen kandidaat zijn. Ze hebben het recht om te zeggen wat ze denken en waar ze voor staan. Je kunt dat fijn vinden of niet. Ik heb me voorgenomen om me over geen enkele kandidaat uit te spreken. Maar dat is dubbel. Langs de ene kant moet je respecteren dat iedereen kandidaat kan zijn, ook mensen van wie je de ideeën niet ziet zitten. Aan de andere kant: als je zelf kandidaat bent, moet je leren verdragen dat er soms heel veel kritiek komt. Ik kan mij inbeelden dat dat voor haar niet gemakkelijk is geweest de afgelopen dagen. Maar ik vind niet dat je woorden zoals ‘lockdowndictatuur’ in de mond moet nemen. Daar sta ik als één vrouw achter mevrouw De Block”, vertelt ze.

Eén van de filmpjes waarin Els Ampe de “lockdowndictatuur” aanvecht en Marc Van Ranst op de korrel neemt:

Ik hou m’n hart vast voor de #horeca Er zullen meer zaken overkop gaan dan we denken als er in juni geen einde komt aan de #lockdown @Maggie_DeBlock @HorecaVL

In juni zijn er 0 Coronadoden in BE.

Ik baseer me op de curves van Seattle, erkend door @vanranstmarc @VanGuchtSteven pic.twitter.com/6UiWJDa0Xu — Els Ampe (@ElsAmpe) April 27, 2020

