Een foto zorgt voor bijkomende ophef.

Gisteren verscheen in de media een foto die genomen zou geweest zijn op de bewuste lockdownbarbecue.

Op dat prentje zien we drie jongedames die het schijnbaar naar hun zin hebben in een kast. Één van hen zou de dochter van Goedele Liekens zijn, geflankeerd door een verpleegster uit het Sint-Trudo ziekenhuis en de dochter van de gastvrouw.

“Het is goed mogelijk dat ze zich (tijdens de inval van de politie, red.) hadden verborgen in de kleerkast”, reageert korpschef Steve Provost in Het Laatste Nieuws. Ook waarschuwt hij dat de foto (zie onderaan, red.) mogelijk nog een staartje krijgt. “Het parket zal moeten beslissen of het nog tot een vervolging komt. Dan riskeren ze net als de andere aanwezigen een coronaboete en mogelijks nog een bijkomende sanctie omdat ze zich aan de controle onttrokken”, gaat hij verder.

“Stomme kiek”

Liekens’ dochter zelf weigert veel commentaar te geven. Goedele doet dat wel. “Als ze op die barbecue was, is ze een stomme kiek. Net als haar vriend”, klonk het gisteren doorheen de dag nog. Tegen de avond gaf Goedele meer uitleg: “Blijkbaar was niet enkel mijn schoonzoon, maar ook mijn dochter aanwezig. Ik heb een ernstig gesprek gehad met hen. Ze erkennen hun fout en verontschuldigen zich. De rest is privé”, lezen we in Het Nieuwsblad.

Ook op Twitter reageerde Goedele kort op de commotie. “Kinderen pfffwww 🤷‍♀️. gewoonlijk een bron van vreugde 🙈”, klinkt het daar.

Foto: BELGA – Bron: Het Nieuwsblad – Het Laatste Nieuws