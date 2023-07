Frances Lefebure en medeactrices uit de kleren voor poster van tweede seizoen ‘FYVVM’ (foto’s)

Vanaf 5 juli kan tv-kijkend Vlaanderen via Streamz genieten van het tweede seizoen van ‘F*** you very, very much’.

Bij zo’n nieuw seizoen hoort natuurlijk ook een nieuwe poster. Voor de gelegenheid gaan actrices Frances Lefebure, Daphne Wellens en Evelien Bosmans uit de kleren. Het resultaat? Een behoorlijk opvallende poster. Zo weet iedereen meteen wat er op 5 juli staat te gebeuren. Het beeld wordt nu gretig gedeeld op Instagram, waar het plaatje ook behoorlijk in de smaak valt. Toch als we de vele lovende commentaren mogen geloven.

“Mooi!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Mooi”, klinkt het. “❤️❤️❤️❤️❤️”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, zo denken we dan, om eens te kijken waar velen zo positief over zijn. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer promobeelden te zien.