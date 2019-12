‘Temptation’-deelnemer Joshua pakt op YouTube uit met zijn tweede ‘Joshua’s Cartalks’.

Vorige keer beet Pommeline de spits af. Nu is het de beurt aan haar ex-partner Fabrizio.

En ook deze keer werd het een bijzonder openhartig gesprek. Zo praat Fabrizio bijvoorbeeld vrijuit over zijn vroegere drugsproblemen. Maar, uiteraard, komt ook Pommeline aan bod. “Ik heb heel mooie liefde gekend dankzij Pommeline. Dat meisje deed letterlijk alles voor mij. Alles! Ik waardeerde dat op dat moment niet”, klinkt het.

“Ze geeft mij het gevoel dat het wel serieus zou kunnen zijn”

Niet alleen over vergane liefdes praat Fabrizio openhartig. “Ik zie wel iemand op dit moment… Ze geeft mij het gevoel dat het wel eens serieus zou kunnen zijn. Ik kan toegeven dat ik met een bepaald persoon aan het daten ben. Maar voor de rest ga ik daar nog niet te veel over zeggen. Uit voorzorg, zodat de mensen mij en haar met rust laten. En dan zien we wel… Het is ook nog gewoon té pril.” Dat en nog veel meer, in bovenstaande video!

Foto: still YouTube