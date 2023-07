Ex-K3’tje Klaasje doet aan yoga op het strand: “Wow!” (foto)

Hoe zou het nog met ex-K3’tje Klaasje zijn?

Da’s een vraag die de bijna 350.000 volgers van Klaasje op Instagram zich niet té vaak moeten stellen. Geregeld deelt het voormalige K3’tje namelijk nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op haar pagina. Dat was recent niet anders, toen ze uitpakte met onderstaande foto. Zo zien we hoe de dame aan yoga doet op het strand. “Have a good week 💥🧡”, voegt ze zelf kort toe. Haar vele fans? Die laten uiteraard ook weer graag van zich horen. Dat merken we aan de vele lovende reacties die Klaasje op de foto krijgt.

“Wow!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Wow”, klinkt het. “Sixpack zit er nog hoor👋😗”, gaat het verder. “You go girl 🔥”, besluit een laatste volger nog. ’t Is dus weer hoog tijd om zelf eens te kijken naar waar velen zo lovend over zijn!