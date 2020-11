Eind vorige maand kondigden Eva Daeleman en haar man Stijn Heymans aan dat hun dochtertje Moon twee weken voordien ter wereld was gekomen.

Sindsdien deelt Eva fragmentjes van haar moederschap op Instagram. Ook nu praat ze er openhartig over.

“Na een sessie bij de osteo voel ik me zo kreupel en heb ik het ijskoud. Gewikkeld in wol en dekentjes. Terug van verticaal naar horizontaal. Naar rust en overgave”, laat ze weten.

‘Fragiliteit van mijn lichaam’

“Het frustreert me om weer hulp te moeten vragen, om de afhankelijkheid, om terug een versnelling trager geduwd te worden. Ik huil om de fragiliteit van mijn lichaam en de frustratie doet daar nog een schepje bovenop”, aldus Eva.

“Ook hier is het niet alleen maar heppiedepeppie – maar gewoon rauw en keihard. Geboren worden als moeder voelt vaak even benauwd aan als dat geboortekanaal”, gaat ze verder.

“En dan zie ik Moon haar grote kijkers, slikt ze zich een ongeluk aan mijn melk, zie ik haar knuffelen met mijn man en weet ik weer waarom ik het allemaal doe. Maar toch. Vandaag voelt het allemaal als efkes te veel. Vandaag is er paniek. Snot en tranen. Maar vandaag is morgen niet… ❤️ aan iedereen die het op welke manier dan ook moeilijk heeft: hang in there – je bent nooit alleen”, besluit ze.

Foto: Instagram