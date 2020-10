Het Amerikaanse model Emily Ratajkowski is zwanger van haar eerste kindje. Dat kondigde ze op een heel speciale manier aan.

Emily Ratajkowski en haar man, acteur Sebastian Bear-McClard (31), zijn in trotse verwachting van hun eerste kindje. De 29-jarige actrice kondigde het heugelijke nieuws aan op de cover van Vogue en in een filmpje van Lena Dunham op Instagram. Daarin gaat ze uit de kleren en praat ze tegen haar baby, van wie ze al “vaak heeft gedroomd”.

Geslacht van baby

Het geslacht kent ze nog niet of wil ze niet onthullen. In Vogue legt ze uit waarom ze het daar moeilijk mee heeft. “Als mijn man en ik aan vrienden vertellen dat ik zwanger ben, vragen ze altijd als eerste waar we op hopen. We antwoorden dan dat we het geslacht van ons kind pas willen weten als het achttien is en het ons dat zelf kan vertellen. Iedereen moet hier om lachen, maar er zit een waarheid in. De mogelijkheden zijn complexer dan we aan de genitaliën waar ons kind mee geboren wordt kunnen aflezen”, klinkt het.

