Ella Leyers zorgt voor hilariteit in ‘De Allerslimste Mens’: «Wil je mijn borsten zien?» (video)

Geestig momentje tijdens de eerste aflevering van ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Ella Leyers probeerde immers 10 seconden te winnen op een wel heel ondeugende manier…

We zijn er weer aan begonnen! Presentator Erik Van Looy gaat van maandag tot donderdag op zoek naar de allerslimste mens ter wereld en deed dat gisteren met Jeroom, Ella Leyers en Jonas Geirnaert. Laatstgenoemde trok overtuigend aan het langste eind, maar het was Ella die met de aandacht ging lopen tijdens de eerste ronde.

Lachende zaal

Bij een bepaalde vraag vertelde Erik droevig nieuws over hem. «Het is jullie taak om mij er dan toch de positieve kant van te doen inzien. De jury beslist natuurlijk geheel onpartijdig wie de tien seconden wint. Mijn beste vriend is net gestorven», klinkt het. «Oh Erik. Wil je mijn borsten zien?», antwoordt Ella. Zowel Erik als nagenoeg de hele zaal ligt in een deuk van het lachen. «Voor het eerst in de geschiedenis ga ik zelf de tien seconden geven», knipoogt Erik.

Koppel

Vanavond belooft overigens ook een leuke aflevering te worden, want Ella doet opnieuw mee en Rik Verheye zit in de jury. Vandaag raakte immers bekend dat de twee sinds kort een koppel vormen…

‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ is van maandag tot donderdag om 21u te bekijken op Play4.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/ella-leyers-zorgt-voor-hilariteit-de-allerslimste-mens-wil-je-mijn-borsten-zien-video