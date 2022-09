OMG! Ella Leyers is samen met ‘Callboys’-acteur Rik Verheye: «We zijn dolgelukkig»

Groot liefdesnieuws uit medialand! Ella Leyers en Rik Verheye zijn een koppel. Ze steken hun liefde voor elkaar niet langer weg en werden meermaals al kussend gespot.

Vanavond zijn Ella Leyers en Rik Verheye samen in de ‘De Allerslimste Mens’ te zien. Ella als deelneemster, Rik als jurylid. Extra leuk dus nu we weten dat de twee samen zijn. Nog niet zo lang, trouwens. Ze werden enkele weken geleden voor het eerst al kussend gespot op Pukkelpop tijdens het optreden van Goose. «Dit is letterlijk nog maar een week. We weten zelf nog niet waar dit heengaat», vertelde Rik even later aan Het Laatste Nieuws. Afgelopen zondag werden de twee ook al zoenend opgemerkt tijdens de zeepkistenrace in Francorchamps.

Ella – die tegenwoordig ook ‘De Ideale Wereld’ presenteert – en Rik – die we onder meer kennen van ‘Callboys’ en ‘Nonkels’ – leerden elkaar achter de schermen kennen. «We zijn dolgelukkig», glunderen ze.

Mannelijke versie van zichzelf

Ella had tot 2019 een tweejarige relatie met StuBru-dj Faisal Chaitar, Rik had eerder iets met actrice Ella-June Henrard. In ‘Sergio Over De Grens’ liet Ella weten dat ze een «mannelijke versie van zichzelf» zocht. Rik liet eerder ontvallen dat hij valt op vrouwen «die iets uitstralen». «Een soort van guitigheid. En humor is het allerbelangrijkste».

