Elisabet uit ‘De Mol’ straalt in badpak: “Staat je heel goed!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets, die je wellicht nog kent uit ‘De Mol’, heeft enkele mooie vakantiefoto’s gedeeld. “Jij bent het zonnetje”, wordt er gereageerd.

Elisabet Haesevoets genoot onlangs met haar gezin van een ontspannende vakantie in zuiderse sferen. De 38-jarige esthetische arts, die vier jaar geleden in ‘De Mol’ de saboteur van dienst was, blikt op Instagram met enkele badpakfoto’s terug op die fijne periode. “Op een bewolkte dag breng ik mijn eigen zonneschijn mee”, knipoogt ze erbij.

Sexy

Haar volgers reageren vol bewondering op de kiekjes. “Wat een prachtige foto’s! Je hebt zo’n mooi lichaam”, “Jij bent het zonnetje”, “Staat je heel goed!”, “Topper!”, en “Knap, Elisabet! Sexy badpak”, luidt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram