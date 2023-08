Eline De Munck pakt uit met lingeriefoto’s: “Sexy!”

Soms is het eens tijd om de kleerkast op te ruimen…

Da’s ook bij Eline De Munck niet anders. Dat bewijst ze nu op Instagram, waar ze maar liefst 183.000 volgers heeft. Lang niet slecht… En dus pakt Eline geregeld uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we Eline De Munck in lingerie poseren. “Wanneer je je dressing moet uitmesten maar dit al heel snel uitdraait in een verkleedfeestje. Just because. You are a woman and you like your fashion right?!”, voegt ze zelf toe aan de plaatjes. Maar ook haar fans hebben nog wat te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Sexy!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Sexy”, klinkt het. “Wat een madam”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen dus! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.