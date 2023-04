Eline De Munck pakt uit met bedselfie: “Knapperd!” (foto)

Op Instagram weet Eline De Munck haar fans weer te verbazen.

Met zo’n 183.000 volgers deelt onderneemster Eline De Munck wel vaker leuke beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu niet anders. In onderstaand album krijgen we twee foto’s te zien. Eentje waarop ze poseert in bed, een andere waarop ze aan het schilderen is. “Instagram versus reality. De afgelopen weken hebben we keihard gewerkt met heel het team om onze store in Hasselt klaar te stomen. Benieuwd wat jullie van het eindresultaat vinden ❤️”, voegt ze toe.

“Knapperd!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knapperd”, klinkt het. “Weer een prachtig resultaat”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om de tweede foto te zien.