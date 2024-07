Dochter van Marco Borsato maakt indruk met bikinifoto: “Jij bent zo mooi!”

Jada Borsato krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto die ze deelde. “Schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Jada Borsato vertoeft momenteel in Ibiza, waar ze met enkele vriendinnen geniet van zon, zee en strand. De 21-jarige dochter van de Nederlandse zanger Marco Borsato en tevens zangeres en actrice – zo kon je haar aan het werk zien in ‘Goede tijden, slechte tijden’ – postte op Instagram enkele leuke kiekjes van haar verblijf. Zo zien we haar in bikini genieten van een eindeloos uitzicht op zee.

Complimenten

Haar meer dan 200.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooie foto’s van jezelf”, “Lief, je bent prachtig!”, “Knapperd”, “Sexy”, “Schoonheid”, en “Jij bent zo mooi, Jada”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram