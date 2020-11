Het gerucht deed al langer de ronde, maar nu is het officieel bevestigd: de Britse actrice Lashana Lynch is de nieuwe 007 in de aankomende James Bond-film ‘No Time To Die’.

De geruchtenmolen had het al aangekondigd, maar nu heeft de Britse actrice zelf het nieuws ook officieel bevestigd in een interview met Harpers Bazaar: Lashana Lynch is de nieuwe, vrouwelijke 007 in de James Bond-film ‘No Time To Die’, waarvan de Belgische release (voorlopig) gepland staat op 31 maart 2021.

De laatste Bond-film met Daniel Craig in de hoofdrol was oorspronkelijk voorzien om in april 2020 in de zalen te komen. Wegens de coronapandemie werd de première eerst uitgesteld tot november en later tot het voorjaar van 2021.

Eerste vrouwelijke 007

Lynch, bekend van haar rol in ‘Captain Marvel’, neemt de rol van MI6-agent Nomi op zich. In ‘No Time To Die’ wordt de vrouwelijke opvolgster van de gepensioneerde James Bond geïntroduceerd door M, gespeeld door Ralph Fiennes.

Lynch is de eerste (zwarte) vrouw die de rol mag vertolken. Daniel Craig kroop voor ‘No Time To Die’ een laatste keer in de huid van de meesterspion. Met het overdragen van zijn codenaam binnen de Britse inlichtingendienst MI6 blijft het lot van James Bond zelf in de filmreeks onduidelijk.

