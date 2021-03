Netflix bestaat natuurlijk al een hele tijd, maar het afgelopen jaar speelde de streamingdienst een nog grotere rol in onze levens dan voordien. Ons sociaal leven stond namelijk op een wel erg laag pitje en bovendien zijn de mogelijkheden beperkt als de horeca dicht is en je beperkt wordt door een avondklok.

Als je de afgelopen maanden dus meer tijd hebt besteed achter een serie op Netflix, hoef je je daar niet schuldig over te voelen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat is helemaal oké.

Tekortkomingen

Hoe vaker je ergens gebruik van maakt, hoe harder de tekortkomingen echter opvallen. Dat is ook zo in het geval van Netflix. Fervente gebruikers zijn vast en zeker bekend met de rubriek “Verder kijken”. Hierin zie je alle series en films waaraan je begonnen bent en die je nog niet hebt uitgekeken. Af en toe kan het al eens gebeuren dat je ergens aan begint, maar besluit dat je de serie of film niet goed vindt.

Je kijkt dus niet verder, maar de titel blijft wel in dat lijstje staan. Wel, goed nieuws, want je kan die ook gewoon verwijderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is op je laptop met je muis over de film of serie te gaan en op het kruisje uiterst rechts te klikken. Simpel, maar je moet het weten.

Het bericht DEZE Netflix-functie moet je als fervente kijker zeker kennen verscheen eerst op Metro.