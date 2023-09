‘Desperate Housewives’-actrice pakt uit met badpakfoto: “Wat een lichaam!”

Actrice Eva Longoria geniet weer aardig van de zon.

Met zo’n 9.6 miljoen volgers op Instagram doet ze het ginds enorm goed. Geregeld pakt Eva dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook onlangs niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we Eva Longoria, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Desperate Housewives’, in badpak wandelen op het strand. “Genieten van de laatste dagen van de zomer”, voegt ze zelf toe aan het beeld. En haar fans? Die laten uiteraard ook van zich horen.

“Wat een lichaam!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Knap en sexy”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen!