Er zijn zo van die series die je telkens weer opnieuw kijkt. Op nummer één in dat lijstje staat wellicht ‘Friends’, de wereldberoemde serie die draait rond het leven van zes New Yorkse vrienden.

Al even beroemd als de serie zelf is wellicht de intro die aan het begin van elke aflevering wordt getoond en waarin Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey en Rachel dansen in een fontein. Een klassieker, maar toch had die intro er potentieel heel anders uitgezien.

‘Shiny happy people’

Geloof je ons niet? Wel, het volstaat om naar de pilot (de allereerste aflevering die werd uitgezonden als test, red.) te kijken om de originele intro te ontdekken. Die bestond uit aan elkaar geplakte fragmenten van die eerste aflevering en op de achtergrond hoor je niet ‘I’ll be there for you’, maar ‘Shiny happy People’ van R.E.M. Oh ja, en de serie heette toen nog ‘Friends Like Us’. De definitieve versie is toch een stuk aanstekelijker als je het ons vraagt, maar natuurlijk kan je daar zelf over oordelen.

