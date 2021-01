Voor velen is ‘De Leeuwenkoning’ een ware klassieker. Vooral zij die in de jaren negentig het levenslicht zagen, groeiden op met de Disney-film op de achtergrond. Talloze keren keken we de film opnieuw, weenden we toen Mufasa stierf en moesten we lachen met de avonturen van Timon en Pumba.

Maar als je net als ons in de overtuiging verkeert dat je de film bijna vanbuiten kent, moeten we je teleurstellen. TikTokker Christian Jones heeft namelijk een wel erg luguber detail ontdekt in de tekenfilm – een dat eigenlijk niet echt geschikt is voor gevoelige kinderen.

Mufasa spoorloos

Een film uit onze kindertijd terugkijken: het overkomt ons allemaal weleens. Maar toen TikTokker Christian Jones onlangs achter zijn scherm gekluisterd zat en een traantje wegpinkte toen Mufasa door Scar in het ravijn belandde en meedogenloos werd vertrappeld door de gnoes, had hij desondanks een helder moment. Nadat Simba naar zijn vader is gesneld en Scar hem wegjaagt, verdwijnt het lijk van Mufasa namelijk spoorloos. Niemand weet wat er met hem is gebeurd.

Botten

Jones ging op onderzoek uit en ontdekte dat het enige dier dat een leeuw opeet, een andere leeuw is. Vervolgens duurde het niet lang vooraleer hij zich de botten uit Scars grot herinnerde, die, wanneer je ze van dichterbij bekijkt, sterk op die van een leeuw lijken. Je hebt het waarschijnlijk al begrepen, maar dat zou dus kunnen betekenen dat Scar Mufasa heeft opgegeten. Een lugubere ontdekking die intussen viral gaat op TikTok. Of je het wil geloven of niet, bepaal je zelf.

