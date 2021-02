Bij televisiekijkend Vlaanderen doet de naam Davey Van Rode vast en zeker nog een belletje rinkelen. Was hij niet diegene die in 2017 ‘De Mol’ won? Jazeker, dat heb je helemaal juist. Langzaam maar zeker verwerft Davey echter ook bekendheid als schrijnwerker en dat doet hem zichtbaar deugd.

Ten tijde van de finale van ‘De Mol’ had Davey net zijn opleiding tot schrijnwerker afgerond. Hij was op zoek naar een werkplek, maar besloot uiteindelijk om zijn eigen ding te doen en als zelfstandige in onderaanneming aan de slag te gaan. Het ene project volgde het andere op en al snel had hij de handen vol. RWOODTS was een feit.

Foto RWOODTS

“Zelf iets creëren van begin tot einde heb ik altijd al geweldig gevonden. Een carrière als schrijnwerker was wat dat betreft dus de ideale match. Natuurlijk is het niet makkelijk om als beginner van de grond te raken, maar ik merk dat je eigen smaak doorslaggevend kan zijn. Veel van mijn klanten kennen me via via of dankzij Instagram en sluiten qua stijl dus heel erg bij mij aan. En doordat ik destijds ook ‘nieuwe’ materialen zoals multiplex aanbood, kon ik me al vroeg onderscheiden van de oude garde.”

Corona doet cocoonen

Een eigen stijl ontwikkel je natuurlijk niet zomaar. Voor inspiratie kijkt Davey naar de Instagrampagina’s van bekende magazines als ‘Dezeen’ en ‘Dwell’ of naar een uitgeverij als ‘Gestalten’. Ook andere Belgische houtbewerkingsbedrijven zoals Wøti in Leuven en Atelier Piraat in Sint-Niklaas houdt hij in het oog. Of er geen harde concurrentie heerst binnen de sector?

“Dat valt eigenlijk erg goed mee. Zeker in tijden dat iedereen genoeg werk heeft, spelen we weleens klanten naar elkaar door. Hoewel veel sectoren het door de coronacrisis dezer dagen erg moeilijk hebben, gaan mensen tegenwoordig net volop aan de slag met hun interieur. Ze gaan niet op restaurant of op reis en zitten de hele dag binnen, dus willen ze wat extra liefde en geld in hun huis steken. En een meubel, bureau of keuken op maat is de ideale manier om je huis helemaal naar je hand te zetten.”

Foto RWOODTS

Volgens Davey heeft de coronacrisis onze interieursmaak veranderd. Mensen kiezen voor gezelligheid in plaats van een onpersoonlijk, al te wit en al te strak interieur. Materialen combineren is helemaal in en hoewel we nog niet bereid zijn om in een tiny house te gaan wonen, willen we de knusse stijl die daarmee gepaard gaat wel doortrekken in ons ‘normale’ huis. En dat vertaalt zich in de trends voor 2021.

“Ik merk dat mensen steeds minder vragen om creaties uit multiplex, zeker als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden. Ook wit en zwart moeten inboeten aan populariteit. Licht hout is daarentegen aan een opmars bezig, en dan vooral in combinatie met oppeppende kleuren. Denk: geel, groen, lichtblauw. Iedereen wil uniek zijn en daarom wordt vakmanschap belangrijker dan ooit. Het mag allemaal wat meer bescheiden in omvang, maar met leuke materiaalcombinaties en interessante details die het verschil maken.”

Bezint eer ge begint

Toch vindt Davey niet dat maatwerk door een schrijnwerker voor iedereen en in elk mogelijk scenario de beste optie is. Vakmanschap is nu eenmaal duur, dus loont het volgens hem de moeite om soms enkele jaren te wachten vooraleer je een meubel of ruimte op maat laat maken.

“Verbouwen is erg duur. Zeker als je je huis net hebt gekocht, kunnen de rekeningen hoog oplopen. Op zo’n moment is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Alles in één keer én grondig aanpakken zit er voor de meesten nu eenmaal niet in. Beslis welke ruimte je het belangrijkst vindt en begin daarmee. Vervolgens kan je om de zoveel tijd een ander deel van je huis aanpakken en in de tussentijd sparen zodat je ook meteen voor kwaliteit kan kiezen.”

Foto RWOODTS

Kwaliteit en tijdloosheid zijn waarden die Davey hoog in het vaandel draagt. “Ik streef ernaar om dingen te maken waar je dertig jaar mee verder kan. Die er niet alleen nog staan tegen dan, maar die ook qua stijl niet verouderen. Daarom denk ik ook dat maatwerk één van de duurzaamste manieren van verbouwen is; je moet niet om de zoveel jaar iets vervangen en ook qua materialen kan je duurzaamheid voorop stellen. Mijn collega’s en ik werken bijvoorbeeld met FSC-gekeurd hout en kiezen waar mogelijk voor grondstoffen die uit Europa afkomstig zijn. Bovendien wordt alles hier in België gemaakt, wat bij grote merken zelden het geval is. Verder zit het ‘m in de kleine dingen: milieuvriendelijke vernis, afval sorteren…”

Batibouw

Omdat heel wat mensen naar Batibouw trekken met verbouwplannen, vroegen we Davey ook nog om zijn beste tips. “Zorg eerst en vooral dat je de tijd neemt voor je verbouwing, zowel op voorhand als tijdens de werken. Uiteraard is het belangrijk om je oor te luister te leggen bij verschillende aannemers, maar probeer daarbij niet het onderste uit de kan te halen. Betaal je minder, dan zie je dat toch vaak terug in de kwaliteit. Geef de bouwvakkers ook de tijd eens de werken begonnen zijn, want iets wat snel snel gedaan wordt, is ook snel snel stuk. Toon een beetje respect voor de mensen met wie je werkt.”

“Ten slotte raad ik iedereen aan om eens iets anders te doen dan anderen. Leg je niet neer bij de eerste de beste optie. Stel je niet tevreden met de beperkingen die een aannemer je oplegt en durf vragen te stellen aan je architect. Ga op zoek naar originele materialen, naar lokale vaklieden. Alleen op die manier kan je een huis (ver)bouwen dat volledig aan jouw smaak beantwoordt.”

Wil je zelf een creatie van Davey in huis halen? Voorlopig kan je daarvoor terecht op rwoodts.com, binnenkort slaat Davey de handen in elkaar met vier andere zelfstandigen en kan je bij ateliermoulin.be je hele interieur laten ontwerpen en uitvoeren.

