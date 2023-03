Dame steekt de draak met pikante outfit van actrice Hunter Schafer: “Jij draagt het beter!” (foto)

Celeste Barber is haar naam. En op Instagram heeft ze maar liefst 9.4 miljoen volgers.

De comédienne pakt geregeld uit met leuke parodieën op foto’s en filmpjes van bekende personen. Deze keer was het de beurt aan Hunter Schafer. De ‘Euphoria’-actrice verscheen deze week in een wel erg opvallende outfit (die trouwens gemaakt werd door de Vlaamse modeontwerpster Ann Demeulemeester, red.) op de rode loper van de afterparty van de Oscars. En dat was ook Celeste niet ontgaan.

“Jij draagt het beter!”

Op de eerste foto zien we Hunter die bovenaan enkel een veer draagt. Op de foto ernaast pronkt Celeste met haar eigen creatie. En haar volgers? Die lachen zich een breuk. “Jij draagt het beter”, klinkt het meermaals. “Hier zat ik op te wachten”, gaat het verder. “Jouw foto is 1000 keer beter”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!