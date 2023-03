Barbara Sarafian verbaast fans met badpakfoto: “Een bom in het zwembad!”

Op Instagram pakt actrice Barbara Sarafian uit met een straffe foto.

Sarafian heeft zo’n 36.400 volgers op het populaire sociale netwerk. Af en toe deelt ze ginds dan ook leuke beelden. Zo pakte ze recent uit met onderstaande badpakfoto. “I wanna swim my ass off 💚”, voegt ze zelf kort toe aan het prentje. Haar fans zijn echter een pak mondiger en reageren lovend.

“Een bom in het zwembad!”

In geen tijd stromen de positieve reacties binnen. “Een bom in het zwembad”, klinkt het. “Zalige foto”, gaat het verder. “🤩🤩🤩”, besluit een laatste volger nog met enkele niet mis te verstane emoticons. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens te kijken waar velen zo lovend over zijn.