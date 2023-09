Dame op schommel wil even tonen wat ze kan. Maar dan? AUCH! (fails)

Even tonen wat je kan, klinkt altijd als een goed plan.

Maar dat is het helaas niet altijd. Dat zal ook onderstaande dame nu wel begrepen hebben. We zien hoe ze op het strand op een schommel het beste van zichzelf geeft. Uiteindelijk wil ze op spectaculaire wijze haar ‘afsprong’ maken. Dat lijkt nog héél even goed te lukken, maar nadien gaat het in geen tijd toch aardig fout. Resultaat? Kletsnat én vermoedelijk ook een beetje hoofdpijn. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Zoals gebruikelijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…